المطران عون ترأس القداس الاحتفالي بعيد مار يعقوب المقطع في جبيل

احتفلت رعية مار يعقوب المقطع في جبيل بعيد شفيعها، واليوبيل الفضي لخادم الرعية خلال قداس احتفالي ترأسه راعي الأبرشية ​المطران ميشال عون​ في الكاتدرائية التي تحمل اسمه.

وفي عظته أشار المطران عون الى ان "دور الجماعة المسيحية التي كانت تصلي له، وأيضا دور العائلة والأم والزوجة، عندما تساعد الكلمات الواضحة الأفراد اللذين ابتعدوا أو ساروا في غير الطريق التي تربى عليها كي يرجعوا الى الايمان الحقيقي، وهكذا كانت عائلة مار يعقوب تصلي له للعودة الى حضارة ​المحبة​"، لافتا الى ان "دور الجماعة يبقى في السهر على القيم التي نشأت عليها، لأننا مؤتمنون على أن الرب هو الاله الوحيد الذي يعطي معنى وحيدا للحياة والسعادة الحقة، حتى نعيش بقناعة حياتنا بسلام وحب، وننقل هذه النعم الى الأجيال المقبلة".

ودعا الى "الإستعداد للدخول في هذا الشهر المبارك، وهو عيد تجسد ابن الرب ​يسوع المسيح​، مشيرا الى "أنه في كل أحد، وعندما نحضر القداس ونتناول علينا أن نتحد بالرب يسوع، ونحن مدعوون الى أن نبقى على مثال مريم في حمل يسوع الحاضر فينا وبيننا"