كنعان بعد اجتماع لجنة المال: بدء الغاء المؤسسات غير المجدية وحقوق الموظفين محفوظة

لفت رئيس لجنة المال و​الموازنة​ أمين سر تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ابراهيم كنعان​ بعد اجتماع اللجنة إلى أنه "بدأ اليوم الغاء المؤسسات غير المجدية وحقوق الموظفين محفوظة"، مشيراً إلى أن "كل ما كنا نطالب به في الماضي بالنسبة للجمعيات والمهرجانات وسواها ترجم في الموازنة والمساهمات جرى ايقافها".

وفي حديث تلفزيوني، أشار كنعان إلى "إننا اقرينا دعم ​الصناعات اللبنانية​ ودعم التصدير"، لافتاً إلى "إننا انهينا اعتمادات ​وزارة المال​ وتقدمت باقتراح ستدرسه الكتل لوضع معايير للتخفيض في الموازنة"، معتبراً أن "كل ما يفتقد الى التبرير من نفقات شتى وبدلات اتعاب ومساعدات لجمعيات لا تعنى بالرعاية الاجتماعية والصحة يجب ان يشطب او بحذف قسم كبير منه".

وأضاف "سندخل الى كل المجالس والهيئات مع اجراءات اخرى للوصول الى تخفيضات تصل الى 453 مليار في موازنة 2020 ما يسهم في الحفاظ على نسبة العجز"، مشيراً إلى أن "المجلس النيابي يجب ان يتابع التشدد في الانفاق غير المجدي"، لافتاً إلى أن "الوضع دقيق ولكن ذلك لا يعني عدم القدرة على القيام بخطوات جدية للانقاذ والمسؤولية تقع على الجميع من المسؤولين والشعب للتعاون".

وأكد أن "لبنان يحتاج الى استعادة الثقة والموازنة اساسية لتحقيق ذلك ولن يتم المس بالرواتب التي هي حق مقدس للموظفين والتقشف لن يطال حقوق الناس"، مشيراً إلى أنه "على الرأي العام متابعة ما نقوم به وما يقر في اللجنة يجب عدم القيام بعكسه في الهيئة العامة"، لافتاً إلى أن "تشكيل الحكومة في اقرب فرصة هو بداية استعادة الثقة والمسار يجب ان يستكمل بقرارات وقوانين تعالج بالعمق الكهرباء والفوائد للعودة الى حالة التوازن"، مشدداً على أنه "لن يمس بجمعيات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالاطفال والمعوقين واذا تمكنا من تعزيزها من الوفر في اماكن اخرى فلن نقصّر".