"الوطني الحر" لأحمد الحريري: الوقت ليس للتحريض السياسي الطائفي

اعتبرت اللجنة المركزية للاعلام في "​التيار الوطني الحر​" في بيان أنه "من المؤسف ان يصدر عن الأمين العام لـ"تيار المستقبل" ​احمد الحريري​ كلام طائفي بغيض يدلّ على التحريض الذي يقوم به للمكوّن الذي ينتمي اليه، ويعرف السيد احمد الحريري أننا في التيّار الوطني الحرّ لا نمارس الإعلام الموجّه وبالتالي فإنّ مقدّمات نشرات ​أخبار​ الـOTV لا يكتبها التيّار ولارئيسه، ولم يتمّ حتى الاطلاع عليها وهذه المقدمّة بالذات لا تعكس موقف التيّار الوطني، ولو اردنا ان نردّ على مقدّمات ​تلفزيون المستقبل​ لكان البلد في مكان آخر".

ولفتت الى أن "الحقيقة هي ان ​سياسة​ التيّار الوطني الحر تقوم على التقريب بين اللبنانيين منعاً للفتنة وبالتحديد بين الطائفتين السنيّة والشيعية وهذا ما دفع بنا الى اجراء تسوية سياسية وفّرت الاستقرار و​الأمن​ في البلاد ولكنها للأسف الحقت بنا أظلم النعوت بتهم جائرة عن ​الفساد​ والتغطية عليه"، مشددة على أن "الوقت الآن هو لتأليف ​حكومة​ منتجة تنقذ البلد من ​الإنهيار الإقتصادي​، وليس الوقت للتحريض السياسي الطائفي أخذاً للبلد نحو الفتنة المحرّمة من قبلنا ولو مهما كلّفتنا من أثمان".