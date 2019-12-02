مقرب من الرئيس العراقي لـRT: صالح لم يستلم اسم أي بديل لعبد المهدي

أكد مصدر مقرب من الرئيس العراقي، ​برهم صالح​ لقناة "​روسيا اليوم​" أن "الأخير لم يستلم اسم أي بديل لرئيس ​الحكومة العراقية​ المستقيل، ​عادل عبد المهدي​"، مشيراً إلى أن "الأسماء التي قيل إنها طرحت على أنها مرشحة بدلاً عن عبد المهدي وإنها وصلت ل​رئيس الجمهورية​، غير صحيحة وعارية عن ​الصحة​"، لافتاً إلى أن "الرئيس العراقي لم يتسلم أي اسم حتى الآن".

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