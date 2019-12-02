أسطورة السينما الفرنسية بيرتراند تافرنيي فخور بتكريمه في مهرجان مراكش – فيديو

عبر المخرج، والممثل، والمنتج الفرنسي “بيرتراند تافرنيي” عن فخره بتكريمه في المهرجان الدولي للفيلم في مراكش، الذي قال إنه حدث ناجح، والجميع يشهد بأنه على الطريق الصحيح.

وقال “بيرتراند تافرنيي”، ليلة تكريمه، أمس الأحد، إنه فخور بأن يحدث ذلك في مهرجان مراكش، الذي يلقى نجاحا، ويسير على الطريق الصحيح، والجميع يشهد له بذلك، خصوصا من خلال الاستقبال، الذي يحظى به ضيوفه، والشغف الذي يسود فيه.

وأضاف المخرج، والممثل الفرنسي أن حلوله في مراكش من أجل التكريم، والمشاركة في مهرجان مراكش، هو الأول من نوعه، لكن سبق أن زار عاصمة النخيل بعيدا عن الأحداث الفنية.

ويعتبر “بيرتون تافيرنيي” من بين الأساطير الحية للسينما، إذ سبق أن فاز بجائزة مهرجان برلين السينمائية عام 1995 عن فيلمه “الطعم”، وجائزة أفضل مخرج في مهرجان كان عام 1984 عن فيلم “يوم أحد في الريف”، كما حاز فيلمه “راوند ميدنايت” جائزة أوسكار لأفضل موسيقى أصلية عام 1986.