“الماط” يتطلع إلى صدارة البطولة من بوابة سريع واد زم

يستقبل، مساء اليوم الاثنين، فريق المغرب التطواني لكرة القدم ضيفه سريع واد زم، على أرضية ملعب سانية الرمل، ضمن مباريات الأسبوع الثامن من البطولة الاحترافية.

ويبحث الفريق التطواني عن استغلال عاملي الأرض، والجمهور، من أجل حسم المواجهة لصالحه، ما سيمنحه الانفراد بصدارة الترتيب.

ويحتل “الماط” المركز الرابع برصيد 12 نقطة، جمعها الفريق من 3 انتصارات، و3 تعادلات، أحرز خلالها 8 أهداف، بينما اهتزت شباكه في 3 مناسبات، علما أن للنادي مباراتين ناقصتين.

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ويتخلف المغرب التطواني بفارق نقطتين عن المتصدر الدفاع الحسني الجديدي، ونقطة وحيدة عن صاحبي مركز الوصافة مولودية وجدة، ونهضة بركان.

من جهته يتطلع السريع إلى تحقيق فوزه الثاني في بطولة هذا الموسم، وهو الذي يحتل المركز السادس عشر بـ4 نقاط، من فوز، وتعادل، بينما مني بالهزيمة في 4 مباريات.

وأحرز خط هجوم سريع واد زم المنقوص بدوره من مباراتين، 4 أهداف، في حين اهتزت شباكه في 8 مناسبات.