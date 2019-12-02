العثماني يعزي عائلات ضحايا فاجعة تازة ويعلن متابعة حكومته للموضوع

قدم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، صباح اليوم الاثنين، تعازيه لعائلات ضحايا فاجعة انقلاب حافلة الركاب، مساء أمس الأحد، في ضواحي مدينة تازة.

العثماني، الذي تلقى الخبر، وهو في إسبانيا خلال ترأسه لوفد المغرب المشارك في أشغال القمة العالمية للمناخ، قال في تدوينة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إن حكومته ستتابع الموضوع مع الجهات المختصة، لمعرفة سبب الحادث.

وجدد العثماني دعوته إلى السائقين، لأخذ كل الاحتياطات، وعدم السرعة حفظا لأرواح الركاب.

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وقال مصدر طبي، صباح اليوم، إن عدد وفيات الحادث المأساوي في جماعة باب مرزوقة، مدينة تازة ارتفع إلى 17 قتيلا.

وتوفي 7 أشخاص آخرين، 6 في المستشفى الإقليمي في المدينة ذاتها، وواحد في المركب الجامعي في مدينة فاس، إضافة إلى 10 ضحايا، وافتهم المنية في عين المكان، بعد انقلاب حافلة لنقل الركاب، ظهر أمس، إذ وصلت حصيلة الحادث المميت إلى 17 قتيلا، فيما لا يزال شخص آخر، في قسم الانعاش، بين الحياة والموت.

وفتحت السلطات الأمنية بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف، وملابسات الحادثة.