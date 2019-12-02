طنجة.. اتهامات لشركة تدير “مقلع للحجارة” بتهديد سلامة المواطنين

دقت جمعية “المواطنة المسؤولة”، اليوم الأحد، في طنجة، ناقوس الخطر، بسبب معاناة سكان مدشر “العناصر”، من الأضرار الناتجة عن مقلع للحجارة تستغله إحدى الشركات في جماعة تاغرامت، الموجودة بإقليم الفحص أنجرة.

وكشفت الجمعية، في بلاغ لها، أنها عاينت الخروقات، التي يقوم بها أصحاب المقلع في ضرب تام لكل المقتضيات، التي جاء بها القانون رقم 27.13، المتعلق بالمقالع، وكذا القوانين المتعلقة بحماية البيئة، والمتمثلة أساسا في وجود المقلع وسط تجمع سكني، وكذا الأخطار الكبيرة، والمباشرة، التي تعقب تفجير الجبال من تطاير للأحجار فوق رؤوس، ومنازل السكان، ناهيك عن الأضرار البليغة، التي تؤثر في المياه (الجوفية خصوصا)، والتربة والبيئة بصفة عامة.

وأعلنت الجمعية اتخاذها لكافة الخطوات القانونية اللازمة، وطرق كل الأبواب بغية وقف التصعيد الممارس على السكان، وكذا إيجاد حل عادل، ومنصف لهذا الملف.

وطالبت الجمعية من والي جهة الشمال، محمد امهيدية، بالتدخل لوقف العمل بهذا الترخيص، الذي يهدد سلامة المواطنين، وصحتهم، بل وحياتهم، باعتباره أعلى سلطة تنفيذية في الجهة.