نجمات عربيات بالقفطان المغربي في مهرجان مراكش.. ويسرا تتجنب “البساط الأحمر”- صورة

استغلت الفنانتان المصريتان، إلهام شاهين، ويسرى، والتونسية هند صبري، تواجدهن في مهرجان مراكش للسينما، لارتداء الزي التقليدي المغربي القفطان.

وحرصت الفنانات الثلاث على ارتداء القفطان في سهرة خاصة بضيوف المهرجان، وهو الزي الذي أصبح تقليدا يحرص النجوم على ارتدائه عند زياراتهم للمغرب.

وغابت الفنانة يسرى عن السجادة الحمراء خلال اليومين الماضيين، لدرجة اعتقد الصحافيون أنها غائبة عن هذه الدروة، في حين أنها تتعمد دخول قصر المؤتمرات من باب خلفي.

وبخصوص هند صبري، فإنها ستلتقي الجمهور المغربي في فقرة “محادثة مع”، ووجد فيلمها “نورة تحلم”، الذي عرض، أمس السبت، ضمن المهرجان، استحسانا من طرف الحاضرين لعرضه.