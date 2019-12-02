نشرة خاصة.. أمطار قوية وتساقطات ثلجية بعدد من المدن اليوم وغدا

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، صباح اليوم، في نشرة خاصة، أن المغرب سيعرف أمطار محليا قوية وأحيانا رعدية وتساقطات ثلجية (اللون البرتقالي) من اليوم الاثنين إلى غاية بعد غد الأربعاء في عدد من عمالات وأقاليم المملكة.

وقال المندوبية ذاتها، إن أمطارا ستعرفها عدد من الأقتليم، اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، إضافة إلى تساقطات ثلجية من المستوى البرتقالي في عدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة سابقة أمس الأحد، أن التساقطات المطرية ستهم عمالات وأقاليم القنيطرة، وسلا، إضافة إلى الرباط، والصخيرات، تمارة، بنسليمان والمحمدية، وذلك منذ الإثنين من الساعة السادسة صباحا إلى الثالثة بعد الزوال.

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وأما مناطق الفحص أنجرة، والمضيق، والفنيدق، فضلا عن تطوان، ووجدة -أنجاد، سيشهدون تساقطات مطرية من الإثنين على الساعة الثانية عشر زوالا إلى الثلاثاء على الساعة الواحدة صباحا.

وأضافت المديرية أن التساقطات المطرية ستهم أقاليم الحسيمة، والدريوش والناضور، من يوم الثلاثاء على الساعة السادسة صباحا إلى الأربعاء على الساعة السادسة صباحا.