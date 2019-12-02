البطولة الاحترافية.. تحقيق الفوز الثاني هاجس برشيد وآسفي

يحتضن الملعب البلدي في برشيد، اليوم الاثنين، مباراة اليوسفية المحلي أمام أولمبيك آسفي، في لقاء مؤجل عن الأسبوع السابع من البطولة الاحترافية.

ويتطلع الفريقان إلى تحقيق فوزهما الثاني في بطولة هذا الموسم، بعد خوضهما لـ6 مباريات مع مباراتين ناقصتين لكل فريق.

ويحتل الفريق الحريزي المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وحيد، وتعادل، بينما مني بالهزيمة خلال 4 مباريات، حيث أحرز خط هجومه 6 أهداف، في حين اهتزت شباكه خلال 13 مناسبة.

أما القرش المسفيوي، المنتشي بتأهله إلى ربع نهائي كأس محمد السادس على حساب الترجي التونسي، فيوجد في الرتبة السابعة بـ8 نقاط، من فوز، وخمسة تعادلات، وقع خلالها خطه الأمامي 4 أهداف، بينما استقبلت شباكه 3 أهداف.