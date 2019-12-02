عاجل.. الأساتذة حاملو الشهادات العليا يقتحمون مقر وزارة التربية الوطنية

نفذ الأساتذة أعضاء التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات، قبل قليل، من صباح اليوم الاثنين، عملية اقتحام لمقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في العاصمة الرباط.

ودخل الأساتذة حاملو الشهادات العليا، لباحة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وسط الرباط، رافعين شعارات تطالب بالترقية، وتغيير الإطار.

ويخوض الأساتذة، حاملي الشهادات العليا، ابتداءً من اليوم، أسبوعا من الإضراب عن العمل، مع سلسلة من الاحتجاجات في العاصمة الرباط، للمطالبة بتغيير إطارهم، والاستجابة إلى مطالبهم.

وبعد إضراب حاملي الشهادات العليا، ينتظر أن يخوض الأساتذة “المتعاقدون” أطر الأكاديميات الجهوية، يومي 3 و4 من شهر دجنبر الجاري، إضرابا، مرفوقا بوقفات احتجاجية، ينتظر أن يعقبه إضراب لأطر التخطيط، والتوجيه التربوي في وزارة التعليم، يومي 11 و12 دجنبر الجاري، ثم إضراب ليوم ثالث للفئة ذاتها، في 7 من شهر يناير المقبل.