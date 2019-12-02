القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شابين (20 عاما) من سكان قرية شقيب السلام في منطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الإثنين، وذلك بشبهة ضلوعهما في جريمة قتل الشابين جلال شحدة أبو طه (34 عامًا)، ومحمد هشام أبو طه (25 عاما) من قرية تل السبع.
وقُتل الشابين أبو طه في جريمة إطلاق نار داخل سيارتهما في مدخل تل السبع، مساء يوم 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
يذكر أن عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الحالي ولغاية اليوم، بلغ 85 قتيلا بينهم 11 امرأة، وسط استمرار الحراك الشعبي رفضا للعنف ونبذا للمجرمين واحتجاجا على تواطؤ الشرطة مع العنف والجريمة، فيما قتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018.
ويشار إلى أن لجنة المتابعة العليا نظمت عدة نشاطات وفعاليات مناهضة للعنف والجريمة ونصبت خيمة اعتصام أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس احتجاجا على ازدياد العنف والجريمة في المجتمع العربي، مؤخرا، وأضربت قيادات عربية عن الطعام في خيمة الاعتصام للضغط على الحكومة والشرطة ودفعهما إلى تكثيف الجهود لاجتثاث العنف والجريمة من المجتمع العربي، بعدما نفذت سلسلة خطوات وإضرابات احتجاجية، في الآونة الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر تل السبع: اعتقال مشتبهين بجريمة قتل الشابين أبو طه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.