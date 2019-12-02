إنتر ميلان يخطط للتعاقد مع أوباميانغ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق إنتر ميلان الإيطالي يدرس إمكانية التعاقد مع نجم آرسنال الإنجليزي، بيير أوباميانغ، خلال الفترة القادمة.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن إنتر ميلان يتابع أوباميانغ عن كثب، وسط تكهنات بأنه يفكر في الرحيل عن الجانرز، خلال فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير المقبل.

وأضافت أن أوباميانغ (30 عامًا) ارتبط بالرحيل، وسط اهتمام من أندية برشلونة وريال مدريد، إلا أن أنطونيو كونتي، المدير الفني للإنتر، يفكر في اتخاذ خطوة لضمه للنيراتزوري في كانون الثاني/يناير المقبل، لاسيما مع الأنباء التي تُشير إلى احتمالية خسارة لاوتارو مارتينيز، الذي يعد مطمعًا لبرشلونة.

ويرتبط أوباميانغ بعقد مع آرسنال حتى صيف 2021.

ولفتت إلى أن الإنتر لم يتخذ أي خطوة حتى الآن لتأمين ضم أوبا، إلا أن النادي الإيطالي يتابعه عن كثب، مشيرة إلى أن تكلفة ضمه يمكن أن تكون باهظة جدًا بالنسبة للنادي، حيث من المحتمل أن يصل سعره إلى 65 مليون جنيه إسترليني.