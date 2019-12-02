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كاسيميرو يثير قلق ريال مدريد قبل الكلاسيكو

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق الإسباني أمام مرحلة صعبة قبل مواجهة غريمه التقليدي، ، يوم 18 من الشهر الجاري، ضمن الليغا.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ماركا"، فإن كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد، يُهدد خطط زين الدين زيدان المدير الفني للميرنغي، قبل الموقعة المرتقبة مع الفريق الكاتالوني.

وأضافت أن زيدان يخشى غياب كاسيميرو عن مواجهة برشلونة بسبب تراكم البطاقات الصفراء، لا سيما وأنه يتبقى له بطاقة صفراء واحدة كي يغيب مباراة واحدة عن الملكي.

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ونوهت الصحيفة أن الريال الذي يستعد لمواجهة إسبانيول ثم فالنسيا قبل الكلاسيكو، بإمكانه تفادي المعضلة الصعبة، حال حصل كاسيميرو على بطاقة صفراء أمام إسبانيول، مما سيجعله يغيب عن رحلة فالنسيا فقط.

وأشارت إلى أن مباراة إسبانيول، بمثابة المباراة المثالية للبرازيلي للحصول على إنذار وضمان المشاركة في الكلاسيكو.

ولفتت إلى أن كاسيميرو من العناصر الأساسية في تشكيلة زيدان منذ انطلاق الموسم الحالي، حيث شارك في 19 مباراة ما بين الليغا ودوري أبطال أوروبا.

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