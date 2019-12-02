​​​​​​​احتراق سيارتين في جلجولية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التهمت ألسنة النار سيارتين بالكامل في المنطقة الصناعية المحاذية لشارع 444 في قرية جلجولية، بعد منتصف الليلة الماضية.

وأسفر الحريق عن أضرار جسيمة وأضرار فادحة كذلك لمحل غسيل سيارات في المكان.

ووصلت طواقم عديدة من الإطفاء والإنقاذ والشرطة والإسعاف إلى المكان تحسبا لأي طارئ.

وكان حريقا هائلا قد شب قبل نحو شهر في ورشة في ذات المكان، وتحقق الشرطة في ملابسات وأسباب الحادث.

وفي حادث آخر، تعرضت سيارتين خصوصيتين في أحد أحياء مدينة سخنين للحرق، فجر اليوم الإثنين.