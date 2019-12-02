محافظ سقطرى يناقش ترتيبات إفتتاح المستشفى السعودي الميداني بسقطرى

الإثنين 2 ديسمبر 2019

ناقش محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس مع مدير المستشفى السعودي الميداني الدكتور محمد القضات اليوم، آلية العمل في المستشفى وامكانية توسعة اقسامه، ليشمل مختلف التخصصات الطبية.



واطلع محروس على الترتيبات الخاصة بالإفتتاح الرسمي للمستشفى الذي تم انشائه بتمويل من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، مشددا على ضرورة تأهيل الكادر الصحي بالمحافظة، وبما يسهم في تطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى.

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وأكد المحافظ على حرص السلطة المحلية على تقديم التسهيلات اللازمة لانجاز هذا المستشفى الميداني، مثمنا الدعم السعودي المقدم للمحافظة في مجالات الصحة والإغاثة والتنمية.

من جانبه، أوضح الدكتور القضات، ان المستشفى سيتم افتتاحه الشهر المقبل، مشيرا الى انه سيقدم الخدمات الصحية للمرضى وبما يساهم في تخفيف معاناتهم.