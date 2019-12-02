الخنبشي والبحسني يدشنان حملة التحصين ضد مرض الدفتيريا

الإثنين 2 ديسمبر 2019

دشن نائب رئيس الوزراء سالم احمد الخنبشي ومحافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم حملة التحصين ضد مرض الدفتيريا "الخُنّاق" في المدارس والمرافق الصحية والمواقع المؤقتة لجميع الأطفال في الفئة العمرية من 6 أسابيع إلى 15 عاما خلال الفترة من 2 إلى 7 ديسمبر الجاري.



ودعا نائب رئيس الوزراء أولياء الأمور إلى الحرص على تحصين أولادهم والدفع بهم إلى مراكز التحصين والتعاون مع الفرق الطبية التي تقوم بالتطعيم، مؤكدا بأن هذه الحملات تهدف لحماية الأطفال والجيل الشاب الذي يعول عليه لبناء الوطن وتحقيق نهضته المستقبلية.

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من جانبه أوضح مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض حبور الجريري بأن مجموع الأطفال المستهدفين خلال الحملة من شهر ونصف إلى 15 شهرا بلغوا 247669 طفلا وطفلة، وأن مجموع الفرق الطبية بلغت 219 فرقة منها 167 ثابتة و52 فرقة متحركة، بينما بلغ عدد العمال الصحيين الذي سينفذون الحملة 876 عاملا صحيا منهم 668 عاملا ثابتا و208 متحركا و36 مشرفا.

حضر التدشين عدد من المسؤولين بالمكاتب التنفيذية بالمحافظة ومكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت ومديرية مدينة المكلا.