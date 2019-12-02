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شكرا لقرائتكم خبر عن الخنبشي والبحسني يطلعان على سير أعمال الترميم والبناء والتأثيت في عدة مبان بالمكلا والان مع التفاصيل
الإثنين 2 ديسمبر 2019
اطلع رئيس الوزراء سالم احمد الخنبشي ومحافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم على سير العمل في سير أعمال الترميم والبناء والتأثيت في مباني ديوان المحافظة ومتحف المكلا ومركز بلفقيه الثقافي.
وطاف نائب رئيس الوزراء ومحافظ حضرموت برفقة مدير عام ديوان المحافظة الاستاذ مصطفى شيبان بالمباني التي تم إنجازها في ديوان المحافظة والخاصة بعدد من الإدارات والمكاتب التنفيذية، إلى جانب سير العمل في إنجاز قاعة المسرح الوطني الذي سيستضيف فعاليات مهرجان المسرح الأول بمدينة المكلا مطلع العام القادم 2020م.
كما تعرف نائب رئيس الوزراء ومحافظ حضرموت من قبل مدير عام الهيئة العام للآثار والمتاحف بساحل حضرموت على سير العمل في مشروع ترميم الجناح الشرقي لقصر السلطان القعيطي مبنى متحف المكلا.
جرى بعد ذلك الإطلاع على أعمال التأثيث لقاعات ومكاتب السلطة المحلية بمركز بلفقية الثقافي، وتفقد الإضرار التي لحقت بالجانب الغربي من المركز خصوصا قاعة المسرح والغرف القريبه منه.
رافقهم خلال الجولة عدد من المسؤولين بالمكاتب التنفيذية بالمحافظة ومديرية مدينة المكلا.
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