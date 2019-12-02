الخنبشي والبحسني يتفقدان سير العمل في جسري حلة وابن سيناء المعلقين وجسر امبيخه الأرضي

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الإثنين 2 ديسمبر 2019 تفقد نائب رئيس الوزراء الاستاذ سالم احمد الخنبشي ومحافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم سير الأعمال الإنشائية في جسري حلة وابن سيناء المعلقين وجسر امبيخة الأرضي بمديرية مدينة المكلا.

Advertisements وتعرف نائب رئيس الوزراء ومحافظ حضرموت على شرح مفصل عن سير العمل في الجسور الثلاثة من قبل رئيس مجلس إدارة مجموعة العمودي اليمنية للمقاولات الشيخ عبدالقادر العمودي ومدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت الدكتور محمد باخلعة، الذين أكدوا بأن العمل في الجسور يسير بوتيرة عالية ومن المقرر أن يتم الإنتهاء منها خلال الأشهر الأولى من العام القادم 2020م. رافقهم خلال الزيارة عدد من المسؤولين بالمكاتب التنفيذية بالمحافظة ومديرية مدينة المكلا.

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