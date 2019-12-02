البحسني والخنبشي يتفقدان سير العملية التعليمية في مدرستي فاطمة الناخبي وثانوية البنات

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الإثنين 2 ديسمبر 2019 تفقد نائب رئيس الوزراء الاستاذ سالم احمد الخنبشي ومحافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم سير العملية التعليمية في مدرستي فاطمة الناخبي وثانوية البنات النموذجية بمدينة المكلا.

Advertisements وطاف نائب رئيس الوزراء ومحافظ حضرموت بقاعات الدراسة وقاعات الحاسوب والمختبرات العلمية، متعرفا من قبل نائب مدير مكتب التربية والتعليم بساحل حضرموت الاستاذ صبري بارماده على الجهود التي تبذلها قيادة مكتب التربية والتعليم في سبيل استقرار العلمية التعليمية وتحسين البيئة المدرسية وتوفير البيئة الملائمة والمناسبة لجميع الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية. رافقهم خلال الزيارة عدد من المسؤولين بالمكاتب التنفيذية بالمحافظة ومديرية مدينة المكلا.

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