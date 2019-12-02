صد هجوم حوثي غرب تعز وقائد عسكري يزور نقطة الهنجر "صور"

الإثنين 2 ديسمبر 2019

تمكن أفراد القوات الحكومية من صد هجوم غرب محافظة تعز،جنوب صنعاء 256كم، فيما زار قائد عسكري نقطة الهنجر.



وذكرت مصادر عسكرية، بأن أفراد القوات الحكومية تمكنت من صد هجوم لمليشيا الحوثي الانقلابية في محيط جبل هان، غربي المدينة.

إلى ذلك، زار قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل اليوم الأحد نقاط الشرطة العسكرية في المدخل الغربي للمدينة.

واطلع اللواء فاضل على جاهزية افراد الشرطة وادائهم الامني في الانضباط والتعامل الرسمي مع المواطنين وتسهيل حركة السير في المدخل الغربي للمدينة.

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وشدد قائد المحور على ضرورة الجاهزية الأمنية واليقظة العالية واتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط الوضع الأمني في المدينة.

من جهتهم ثمن أفراد الشرطة العسكرية في نقطة الهنجر، زيارة قائد المحور، مؤكدين انهم سيكونوا رهن إشارة قيادتهم السياسية والعسكرية،، ورهن إشارة قيادة محور تعز، وسيكونون حائط صد أمام مليشيا الانقلاب، وامام كل من يعبث بامن المدينة .

رافقه في الزيارة قائد الشرطة العسكرية العميد جمال الشميري، ورئيس عمليات اللواء 17 مشاه العقيد عبده حمود الصغير.