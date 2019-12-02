مفاجأة.. تعرف على الحاكم الفعلي لدويلة قطر والمسؤول عن كافة الأجهزة 

الإثنين 2 ديسمبر 2019

كشفت عدة مواقع عالمية تفاصيل مهمة ذكرها رجل الأعمال الكندي "آلان بندر" في شهادته بالمحاكم الأمريكية ضد "خالد بن حمد آل ثاني" وعائلته.



حيث ذكر بندر في شهادته الموثقة أن الحاكم الفعلي في قطر والمسؤول عن كافة الأجهزة الإدارية والاستخباراتية الداخلية والخارجية هو "محمد بن أحمد المسند" - عم والدة أمير قطر، وأنه بمثابة "المدير التنفيذي"، وشبه بندر "موزة المسند" بالملك الذي يخطط ويرسم كل السياسات.

وحول سؤاله عن أبناء موزة المسند، قال بندر إن أكبر أبناء موزة، "جاسم" لا يصلح للحكم بسبب معاناته من أمراض نفسية، وإن "موزة المسند" قامت بإقناعه بالتنازل عن ولاية العهد لصالح شقيقه "تميم"، مقابل مبلغ 500-700 مليون دولار يدفع له سنويا لكي "يلعب" به ويتخلى عن أحقيته بالحكم.

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وكانت صحيفة "ويكلي بليتز" قد ذكرت أن النظام القطري يرغب في رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خارج البيت الأبيض، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة 2020، وذلك بعد تقارير إعلامية سابقة كشفت عن حقيقة عضوة الكونجرس الأمريكي إلهان عمر، كونها وكيلًا مدفوع الأجر للنظام القطري.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها على موقعها الإلكتروني، نقلًا عن مصدر رفيع المستوى رفضت الكشف عن هويته، إن قطر اتصلت سرًا بعدد من القادة البارزين في الحزب الديمقراطي، بمن فيهم "نانسي بيلوسي"، وعرضت ملايين الدولارات لتعزيز الدعاية ضد ترامب، فيما ذكر مصدر آخر، أن هيلاري كلينتون هي أيضًا من بين جهات الاتصال الأخرى بقطر للتأكد من عدم إعادة انتخابه في عام 2020.

وأوضحت "ويكلي بليتز" أن كل من "بيلوسي، وكلينتون" أعربتا عن اهتمامها بعرض قطر وربما تحصلان على أموال سرية بحلول نهاية هذا العام.

ووفقًا للمصدر الذي أشارت إليه الصحيفة، عقد ممثل للحزب الديمقراطي الأمريكي اجتماعًا لمدة ساعتين مع دبلوماسي قطري في بريطانيا الشهر الماضي، ومن هناك، تم ترتيب مكالمة فيديو جماعية بين "بيلوسي" و"كلينتون" وأحد كبار الشخصيات في وكالة الاستخبارات القطرية.