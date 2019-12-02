شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطيني: سنفعل كل ما يمكن لوقف الاستيطان والان نبدء بالتفاصيل
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية رفض المخططات الاستيطانية الإسرائيلية العدوانية خصوصًا في مدينتي القدس والخليل، وأن الحكومة ستفعل كل ما يمكن لوقفها.
وأوضح اشتية في مستهل جلسة الحكومة اليوم في رام الله أن استمرار إسرائيل في عزل قطاع غزة بالحصار والإغراءات الاقتصادية وغيرها كالمستشفى الميداني الأمريكي، ما هو إلا إجهاز على المشروع الوطني وتمرير لمشروع الحل الأمريكي.
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