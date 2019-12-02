شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: التغير المناخي يضاعف خطورة جبال الألب والان نبدء بالتفاصيل

قال خبراء إن التغير المناخي يغير من طبيعة جبلا مون بلان وماترهورن بمنطقة الألب، حيث تزداد مخاطر سقوط الصخور والأنهار الجليدية المتحركة.

وقال جان بوتل وهو دليل بالجبل وباحث في جامعة إي تي إتش السويسرية: "في هذه الأيام، لم يعد بالإمكان الإقامة لفترة طويلة في البقاع التي اعتدنا إقامة محطات استراحتنا فيها" جراء خطر سقوط الصخور، مضيفا أن "أي شيء بحجم نصف تفاحة يحتمل أن يكون مميتا".

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ويقول بوتل إن الجبال دائمة التغير، ولكن "لا يوجد شك أن هناك تزايد في سقوط صخور أكبر حجما".

وأحد أسباب التهدم هو ذوبان الطبقات المتجلدة من الصخور والترسبات التي عادة ما تتجمد طوال العام.

ويضيف بوتل أنه بالإضافة إلى ذوبان الطبقة المتجلدة، يؤدي ذوبان الجليد إلى تدفق المياه إلى الشقوق، ما يشكل ضغطا هائلا ويمكن أن يتسبب في انفصال كتل الصخور بشكل عنيف.