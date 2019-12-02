الإمارات أمام المحكمة الدولية: محاولات إيقاف قطر عن دعم الإرهاب "فشلت"

قالت سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى هولندا، الدكتورة حصة عبدالله أحمد العتيبة، إن محاولات إيقاف قطر عن دعم الإرهاب "باءت بالفشل".

وخلال جلسات المرافعات أمام محكمة العدل الدولية حول الاعتراضات على اختصاص منظمة الطيران المدني، أكدت "العتيبة" أن قطر وقعت على اتفاق الرياض ولكنها لم تلتزم ببنوده.



وشددت السفيرة الإماراتية لدى هولندا على أن متهمين بالإرهاب يعملون بكل طلاقة في قطر.

من جانبه، أكد ممثل السعودية في محكمة العدل الدولية أن قطر لم تف بالتزاماتها الخاصة باتفاق الرياض.

وقال إن التنظيمات التي تدعمها قطر تعمل على زعزعة استقرار الدول المجاورة ومنها السعودية.

Advertisements

بدوره، أشار أمجد عبدالغفار ممثل مصر أمام المحكمة الدولية، أن قرار بلاده بقطع العلاقات مع قطر جاء بسبب إصرار نظام الدوحة على تبني موقف معاد تجاهها واستمرار دعمها للمنظمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الإخوان.

واتهم قطر بتوفير ملاذ آمن لتنظيم الإخوان الإرهابي، وترويج عقيدة القاعدة وتنظيم داعش ودعم العمليات الإرهابية في سيناء.

وأشار إلى أن القاهرة أوضحت مرارًا إصرار قطر على التدخل بالشؤون الداخلية بمصر ودول المنطقة بطريقة تهدد الأمن القومي العربي.

كانت وثائق اتفاق الرياض عام 2013 وآليته التنفيذية عام 2014 من أجل ضبط السلوك القطري تجاه دول مجلس التعاون الخليجي، كشفت عن موافقة الدوحة، عبر توقيع أمير قطر تميم بن حمد على إجراءات قد تتخذ حيالها إذا لم تلتزم بالاتفاق.



وفي العام 2017، كشفت وثائق عرضتها شبكة سي إن إن الأمريكية عددًا من البنود التي تمثل ذات المطالب التي وجهتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب إلى قطر في الأزمة الحالية.

وتضمن الاتفاق بندا ينص على أنه "في حال عدم الالتزام بهذه الآلية، فلبقية دول المجلس اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها".

كانت الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب (الإمارات والسعودية والبحرين ومصر) قد حددت 13 مطلباً للحكومة القطرية للوفاء بتعهداتها والتزاماتها السابقة.