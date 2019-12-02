الإمارات في يومها الوطني.. 48 عاما مضيئة بالإنجازات (ملف تفاعلي)

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، الإثنين، بالذكرى الثامنة والأربعين، لقيام اتحاد الإمارات السبع، في ترجمة صادقة لمسيرة الاتحاد التي امتدت عبر 48 عاماً مضيئة وحافلة بالأحداث والمهام الكبيرة والإنجازات.

تلك المسيرة التي رسم ملامحها الأولى وأرسى دعائمها مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسون، وسار على دربه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الذي قاد مسيرة وطن العطاء لتتواصل مسيرة التقدم والازدهار على مختلف المستويات والأصعدة.



ويمثل اليوم الوطني الـ48 مناسبة للاحتفاء بإنجازات الدولة التي حققتها خلال الأعوام الماضية، حيث حرصت حكومة دولة الإمارات بتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وقيادة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، على الاستثمار في بناء الإنسان والكوادر الوطنية، وعملت على أن تكون الإمارات ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي لاتحاد الدولة وفق رؤية "الإمارات 2021".

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