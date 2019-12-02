انتخاب فلسطين عضوا في المكتب التنفيذي لـ"الجنائية الدولية"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتخاب فلسطين عضوا في المكتب التنفيذي لـالجنائية الدولية
الإثنين 2 ديسمبر 2019
انتخبت جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية اليوم الإثنين، دولة فلسطين عضوا في المكتب التنفيذى للجمعية.
وأفاد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بأنه تم انتخاب فلسطين بالإجماع عضوًا في المكتب التنفيذي للجمعية، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعاتها المنعقدة حاليا في العاصمة الهولندية أمستردام.
وأشار المالكي إلى أن من مهام هذا المكتب الإشراف على عمل جمعية الدول الأعضاء في المحكمة وما يتضمن ذلك من تعزيز مبدأ عالمية ميثاق روما وحث الدول غير الأعضاء على الانضمام للمحكمة، إلى جانب اتخاذ ما يلزم لضمان قيام المحكمة بالمهام المنوطة بها بموجب ميثاق روما الأساسي، وفقا لوكالة وفا.
وأكد المالكي على أهمية انتخاب دولة فلسطين في عضوية مكتب جمعية الدول الأعضاء كإنجاز جديد يضاف إلى سجل الإنجازات الدبلوماسية الفلسطينية تنفيذا لتعليمات الرئيس الفلسطينى محمود عباس.
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