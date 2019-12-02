الجيش الصيني يستكشف سبلًا جديدة للإمداد في عرض البحر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الصيني يستكشف سبلا جديدة للإمداد في عرض البحر

الإثنين 2 ديسمبر 2019

بدأ جيش التحرير الشعبي الصيني استكشاف سبلا جديدة لتزويد السفن في عرض البحر، حيث قامت سفينة الإمداد العسكرية (تايهو) بعملية تزويد مع سفينة الحاويات المدنية (فوتشو) في منطقة بحرية بالصين.

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وذكرت صحيفة (جيش التحرير الشعبي الصيني) اليومية اليوم الاثنين، أن هذه هي المرة الأولى التي تتزود فيها السفينة (تايهو) من سفينة مدنية، مشيرة إلى أن نجاح عملية التزود يضع أساسا للإمداد المتبادل لمختلف أنواع المواد بين السفن العسكرية والمدنية.

وقال رئيس أركان الكتيبة التابعة للقيادة الميدانية الشمالية التي تخدمها السفينة "تايهو يوي يونغ يويه" - في تصريح نقلته الصحيفة - إنه عادة ما تصاحب الأسطول البحري سفن إمداد، وعندما تبدأ سفن الإمداد في استنفاد حمولتها، تكون بحاجة إلى العودة إلى الميناء لإعادة التزود لاستعادة قدراتها الأصلية، لافتا إلى أن استكشاف سبلا جديدة للإمداد في عرض البحر سيوفر الكثير من الوقت.

وأضاف يويه أن الإمداد المتبادل في عرض البحر بين السفن العسكرية والمدنية أمر شائع في القوات البحرية للقوى العالمية.