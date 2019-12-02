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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئاسة الفلسطينية تدين قرار إسرائيل إقامة حي استيطاني بالخليل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019
أدانت الرئاسة الفلسطينية مساء اليوم الأحد، قرار إسرائيل إقامة مشروع استيطاني جديد في الخليل جنوب الضفة الغربية. وأكدت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن هذا الإعلان الإسرائيلي يمثل أولى النتائج الملموسة لمحاولات إدارة الرئيس ترامب لشرعنة الاستيطان، وهي الخطوة الممهدة لضم الضفة الغربية. واعتبرت الرئاسة أن الإعلان الإسرائيلي يمثل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة، وهي خطوة استفزازية جديدة مرفوضة كلياً". وحملت الرئاسة، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية "هذه الجرائم بحق شعبنا وأرضنا"، داعية المجتمع الدولي إلى "التحرك العاجل للوقوف في وجه هذه الإجراءات الإسرائيلية، واتخاذ خطوات ملموسة مقابل هذا التصعيد الاسرائيلي، تبدأ بمقاطعة شاملة للاستيطان الاستعماري الاسرائيلي". وجددت الرئاسة الفلسطينية التأكيد أن إقامة دولة فلسطين على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بكامل حدودها هو الحل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
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