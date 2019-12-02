شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 10 قتلى بهجوم على كنيسة في بوركينا فاسو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019 قتل 10 مصلين على الأقل الأحد، في هجوم استهدف كنيسة بروتستانتية في هانتوكورا شرق بوركينا فاسو التي سبق أن شهدت هجمات إرهابية عدة على أماكن عبادة، وفق ما أفادت مصادر أمنية. وقال مصدر أمني، إن "أكثر من 10 أشخاص كانوا يشاركون في القداس قتلوا في هجوم استهدف الكنيسة البروتستانتية في هانتوكورا" في منطقة فوتوري المحاذية للنيجر، فيما قال مصدر أمني آخر إن الحصيلة "14 قتيلاً جميعهم رجال".





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