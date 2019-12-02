عدن - ياسمين عبد الله التهامي - روسيا اليوم: انتشال 5 جثث بينهم طفل وامرأتان بحلب

الإثنين 2 ديسمبر 2019

ذكر موقع روسيا اليوم، أن فرق الإنقاذ بسوريا تواصل منذ صباح اليوم الاثنين رفع الأنقاض والبحث عن ناجين في حادث انهيار منزل مأهول بالسكان مخالف في مدينة حلب بسوريا، والذى أسفر عن مصرع 5 بينهم طفل وامرأتان.

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وأفادت مصادر طبية، أنه تم انتشال 5 جثامين من تحت الركام، وجارى البحث عن ناجين آخرين.

وأوضح الدكتور معد مدلجي، رئيس مجلس مدينة حلب، أن سبب الانهيار يعود للأمطار الغزيرة التي هطلت مساء أمس الأحد، إلى جانب أن المبنى مخالف ومتهالك، مشيرا إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني والإطفاء توجهت على الفور إلى المكان لانتشال المصابين ورفع الأنقاض.