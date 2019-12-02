شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 5 مدنيين أفغان في غارة أمريكية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019 ذكرت تقارير وسائل إعلام أمريكية الأحد، أن غارة بطائرة أمريكية مسيرة استهدفت سيارة تقل 5 أشخاص، في جنوب شرقي أفغانستان، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا بداخلها. وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء نقلاً عن مسؤولين ووسائل إعلام أن القتلى هم: "أم وثلاثة من أقاربها وسائق السيارة". وقال المتحدث العسكري الأمريكي، الكولونيل سوني ليجيت "نحن على دراية بمزاعم عن سقوط ضحايا مدنيين، ونعمل مع السلطات المحلية لتحديد مدى دقة هذه المزاعم".





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