الخارجية الأسترالية: الصين تحتجز مواطناً في ظروف "غير مقبولة"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019
قالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس بين إن بكين تحتجز كاتباً أسترالياً من أصل صيني في ظروف "غير مقبولة" من بينها استجوابه وهو مقيد. ويانغ هنغ جون دبلوماسي صيني سابق أصبح صحفياً ومدوناً، واعتقل للاشتباه بتجسسه بعد سبعة أشهر من احتجازه أصلاً في مدينة قوانغتشو بجنوب البلاد. وتصل عقوبة التجسس في الصين إلى الإعدام وطلبت بكين من أستراليا عدم التدخل. وقال بين في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن "ظروف اعتقاله تشمل زيادة عزله عن العالم الخارجي مع فرض قيود على اتصالاته بأسرته وأصدقائه واستئناف الاستجواب اليومي بما في ذلك وهو مقيد. "هذا غير مقبول".
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