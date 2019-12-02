شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير: اتفاق التجارة بين الصين وأمريكا "توقف بسبب قانون هونغ كونغ" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019 قال موقع إكسيوس الإخباري الإلكتروني يوم الأحد، إن اتفاقاً تجارياً بين الولايات المتحدة والصين "توقف (الآن) بسبب قانون هونغ كونغ". وأضاف التقرير نقلاً عن مصدر قريب من الفريق المفاوض للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يكشف النقاب عنه أن الاتفاق تعثر أيضاً بسبب الحاجة لوقت للسماح للسياسات الداخلية للرئيس الصيني شي جين بينغ بالاستقرار. وقالت وزارة الخارجية الصينية يوم الخميس، إن القانون الذي وقعه ترامب يوم الأربعاء ويدعم المحتجين في هونغ كونغ تدخل خطير في شؤون الصين.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تقرير: اتفاق التجارة بين الصين وأمريكا "توقف بسبب قانون هونغ كونغ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.