بابا الفاتيكان يحذر من "فيروس" النزعة الاستهلاكية خلال ديسمبر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019
حذر البابا فرنسيس يوم الأحد خلال حديثه في أحد أكبر عطلات نهاية الأسبوع للتسوق في العالم، من النزعة الاستهلاكية في الفترة التي تسبق عيد الميلاد، واصفاً إياها بـ"فيروس يهاجم الإيمان من الجذور". وقال البابا في قداس في الفاتيكان في روما "نحتاج لفضح الوهم بأنك سعيد عندما تمتلك الكثير من الأشياء. قاوم الأضواء الساطعة للاستهلاك التي تلمع في كل مكان هذا الشهر". وجاءت تعليقات البابا في فترة بين موسمي تسوق: الجمعة السوداء وسايبر مانداي (الإثنين الإلكتروني)، بعد عيد الشكر حيث تقدم المتاجر خصومات خاصة لبدء موسم شراء الهدايا الاحتفالية قبيل عيد الميلاد "الكريسماس". وحقق انفاق المتسوقين عبر الانترنت في جميع أنحاء الولايات المتحدة رقماً قياسياً بلغ 4ر7 مليار دولار خلال يوم الجمعة السوداء، وذلك وفقاً لإحصائيات أدوب أنالاتيكس الصادرة يوم السبت. وانتقد البابا النزعة الاستهلاكية المتفشية قائلاً "الأشياء لا تكفي أبداً". وقال "يجب أن نتغلب على إغراء أن معنى الحياة هو التجميع".
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