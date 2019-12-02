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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الملك سلمان يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي الإثنين 2 ديسمبر 2019 الخليج 365_وكالات استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاثنين، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية ”واس“، فإنه ”تم خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي وخاصة بين مجلسي الشورى والنواب الليبي“.

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