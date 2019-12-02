- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلسطين: استئناف مسيرات العودة بغزة الجمعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فلسطين: استئناف مسيرات العودة بغزة الجمعة المقبلة
الإثنين 2 ديسمبر 2019
أعلنت الهيئة الوطنية الفلسطينية لمسيرات العودة وكسر الحصار استئناف المسيرات على حدود غزة يوم الجمعة المقبل بعد توقف دام ثلاثة أسابيع.
ودعت الهيئة - في اختتام اجتماعها الدوري بمكتب الجبهة الشعبية - جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة الواسعة في الجمعة القادمة، جمعة "المسيرة مستمرة"، كما دعت جماهير الشعب الفلسطيني المشاركين في المسيرات إلى تفويت الفرصة على العدو، محذرة الاحتلال الإسرائيلي من أية محاولات لاستهداف المسيرة.
وجددت الهيئة تأكيدها استمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية، باعتبارها محطة كفاحية من محطات النضال الفلسطيني المتواصل حتى تحقيق الانتصار برحيل الاحتلال.
وكانت الهيئة الوطنية الفلسطينية لمسيرات العودة وكسر الحصار قد أعلنت توقف المسيرات لثلاث أسابيع في ظل ما أسمته تفويت الفرصة على الاحتلال لقتل المشاركين في المسيرات.
كانت هذه تفاصيل خبر فلسطين: استئناف مسيرات العودة بغزة الجمعة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.