شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب يتحدث هاتفياً مع نتانياهو بشأن إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019 قال البيت الأبيض في بيان مقتضب إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدث هاتفياً يوم الأحد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشأن إيران وقضايا أخرى. وأضاف البيت الأبيض في بيان عبر البريد الإلكتروني إن "الزعيمين ناقشا التهديد الذي تمثله إيران، بالإضافة إلى قضايا أخرى ثنائية وإقليمية مهمة".





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