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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصرع 17 شخصا فى حادث انقلاب حافلة بالمغرب الإثنين 2 ديسمبر 2019 ذكرت فضائية سكاي نيوز فى خبر عاجل لها عن مصرع 17 شخصا بحادث انقلاب حافلة في المغرب

وكانت تونس شهدت أمس انقلاب حافلة سياحية بمنطقة "عين السنوسي" أسفر عن مصرع 26 شخصا وإصابة 17 آخرين.

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