شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لقطة مؤثرة.. الشيخ محمد بن زايد يزور طفلة لم يتمكن من مصافحتها خلال استقبال بن سلمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ متابعات قام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بزيارة الطفلة عائشة محمد مشيط المزروعي بعد ان شاهد لها لقطات وهي تحاول السلام عليه اثناء الاستقبال الرسمي للأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية.

Advertisements ووفق وكالة وام الرسمية فقد قام التقى الشيخ محمد بن زايد بزيارة للطفلة إلى منزلها. ونشرت الوكالة صورة لولي عهد أبو ظبي في منزل الطفلة وهو يقبل رأسها.

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