شكرا لقرائتكم طلبات المؤسسات باكتتاب أرامكو فاقت 144 مليار ريال والتغطية 2.25 مرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت كل من سامبا كابيتال والأهلي كابيتال وإتش إس بي سي العربية السعودية، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين، عن نتائج الإقبال لشريحة المؤسسات للأيام الخمسة عشر الأولى حيث بلغت طلبات المشاركة 144,164,386,788 ريال سعودي بلغ إجماليها 4,551,643,566 سهما، لتتم تغطية الشريحة بـ2.25 مرة حتى الآن.

وذلك إشارةً الى إعلان أرامكو السعودية عن النطاق السعري للطرح وبدء عملية بناء سجل الأوامر يوم الأحد 20 ربيع الأول 1441هـ (الموافق 17 نوفمبر 2019م) بما يتعلق بالطرح العام الأولي لأسهم الشركة.

وتستمر فترة عملية بناء سجل الأوامر حتى يوم الأربعاء 7 ربيع الآخر 1441هـ (الموافق 4 ديسمبر 2019م) حتى الساعة 17:00 بتوقيت المملكة.

ومع انتهاء اكتتاب شريحة الأفراد في أسهم أرامكو، ضخ 4.9 مليون مكتتب أكثر من 47.4 مليار ريال عبر الاكتتاب في نحو 1.5 مليار سهم من الشركة، لتتم تغطية شريحتهم بمرة ونصف المرة.

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والخميس الماضي، كان اليوم الأخير من اكتتاب الأفراد الذي وافق الـ 28 نوفمبر، وشهد تدفق مليون ومئتي ألف مكتتب على طرح أرامكو.

وبلغ إجمالي ما جمعته أرامكو في الأيام الـ15 الأولى من الاكتتاب 191.5 مليار ريال.

5 شرائح من المستثمرين المؤسساتيين

وفي سياق متصل، كانت "سامبا كابيتال" أوضحت أن 5 شرائح من المستثمرين المؤسساتيين تقدموا بالطلب على الاكتتاب بأسهم أرامكو، منهم 54% للشركات السعودية التي تشمل الشركات المدرجة، والشركات الخاصة، وشركات التأمين والأشخاص المرخص لهم.

وشكلت الصناديق السعودية نحو 24%، والتي تشمل الصناديق العامة والصناديق الخاصة والصناديق المدارة من قِبل الأشخاص المرخص لهم، أما المؤسسات الحكومية السعودية فقد مثلت 11% من المكتتبين المؤسساتيين.

فيما بلغت نسبة المستثمرين غير السعوديين 10.5% أي المستثمرين الخليجيين، والمستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين غير المقيمين من خلال اتفاقية مبادلة.