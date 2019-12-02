أحمد الحريري: اذا كان باسيل يراهن على فتنة بين السنة والشيعة فليلعب في غير هذا الملعب

رد الامين العام لـ"تيار ​المستقبل​" ​احمد الحريري​ على المقدمة السياسية التي بثتها قناة الـOTV، متسائلا:"من هو عبقري الفتنة الذي أفتى لمحطة OTV التابعة للتيار الوطني الحر بتلك المقدمة السياسية التي بثتها مساء امس، بكل ما تنضح فيه من كراهيات تصيب العيش المشترك والسلم الأهلي في الصميم"، معتبرا ان "محطة ​التيار الوطني الحر​ إنبرت أمس لكلام خطير يرد ازمات ​لبنان​ والحروب الاهلية والمشاكل الاقتصادية من الخمسينات حتى اليوم الى رؤساء الحكومات الذين تعاقبوا".

وفي تصريح له رأى الحريري انه "لم تترك المحطة شائنة الا والصقتها برؤساء الحكومات، وما تعنيه ​رئاسة الحكومة​ في لبنان، لتنتهي الى تحريض المسلمين على بعضهم البعض ، وتعبيد الطريق الى فتنة مذهبية"، مضيفا:"نحن نقول في هذا المجال، انه كبيرة على رقاب كل من في التيار الوطني الحر، ان يتمكنوا من اعادة عقارب ​الساعة​ الى الوراء ونبش اوكار الفتن، واذا كان رئيس التيار الوطني الحر ​جبران باسيل​ يراهن على فتنة بين ​السنة​ و​الشيعة​ ويكلف محطته التلفزيونية التحريض عليها فاننا نقول له وبالفم الملآن ليلعب في غير هذا الملعب وليخيط بغير مسلة الفتنة".

وراى الحريري ان "حالة الإنكار المؤسفة التي تعيشها قيادة التيار الوطني لا تبرر الهروب من مواجهة التحديات بتزوير التاريخ ونبش الأحقاد التي كلفت اللبنانيين افدح الخسائر".