مقتل 17 شخصا بحادث انقلاب حافلة في المغرب

قتل 17 شخصا في حادث انقلاب ​حافلة​ بينما أصيب 36 آخرين بجروح شمال ​المغرب​، ووقع الحادث إثر انقلاب الحافلة التي كانت تقل مسافرين امس في قرية قريبة من مدينة تازة.

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