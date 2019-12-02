وزير الري الإثيوبي: سد النهضة يجب أن يكون مثالا للإدماج والاندماج بالمنطقة

أكد وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيلشي بيكيلي "التزام إثيوبيا التام بأن يكون سد النهضة "مثالا للادماج والاندماج" في المنطقة"، معربا عن "أمله في نجاح اجتماعات القاهرة بشأن السد"، مشيراً إلى أن إثيوبيا تعطى أهمية كبيرة لهذه الاجتماعات، وذلك للتوصل إلى قرارات بشأن سد النهضة واحترام جميع الاتفاقيات، فمنذ سبتمبر 2018 أجرينا 5 اجتماعات بشأن المياه وهذا السد، وهذا الاجتماع الثاني للوزراء المعنيين بالشؤون المائية ولقد نجحت اجتماعاتنا في التطرق إلى المشاكل التقنية المتعلقة بتشغيل هذا السد، وذلك بالتنسيق مع مصر والسودان".
ولفت إلى أن "المراقبين لعبوا دورا مهما وساعدوا في تقديم المشورة، وركزت الدول الثلاث على المشاكل التقنية"، مؤكداً أن "إثيوبيا تعمل من خلال السد على توليد الطاقة والقضاء على الفقر وتحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية"، مضيفاً "هذا النهر مهم جدا لمصر والسودان، ويحق لإثيوبيا استخدام موارد هذا النهر، وهذه المباحثات التقنية ليست للبحث في شرعية هذا السد والمفاوضات التقليدية لن تساعدنا وعلينا التفاوض بطريقة أفضل وإيجاد حل للمشاكل العالقة".
وأكد "إننا سننظر ونركز على الوثائق الشفافة والعمل المشترك، حيث تبدي إثيوبيا اهتماما كبيرا لاجتماع وزراء الخارجية في القاهرة، وتؤمن أن العمل الذي سيبدأ في يوليو من العام المقبل يجب أن يكون مبنيا على الثقة ونعرف أننا أحرزنا تقدما كبيرا في تقرير مدة وتشغيل وبناء هذا السد الذي سيمتد بين 4 إلى 7 سنوات، ولكن يجب أن يتم حل باقي المشاكل الأخرى بالصبر".
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