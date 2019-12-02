النشرة: الجيش السوري يواصل عمليته العسكرية في ادلب

افاد مراسل "النشرة" في سوريا بأن "الجيش السوري يواصل العملية العسكرية في ادلب ويخوض اشتباكات عنيفة مع مسلحي تنظيم جبهة النصرة في بلدة سروج في ريف إدلب بالتزامن مع استهداف الطيران الحربي لمواقع المسلحين بعدد من الغارات الجوية في بلدتي سراقب و الغدفة وقرية تل كرسيان بالريف الشرقي".
كما استهدف الجيش السوري تجمعات المسلحين في بلدتي كفرسنحة و معرة النعمان وقرية الصرمان بالريف الجنوبي فيما استهدفت المدفعية السورية محاور تحرك المسلحين في قريتي الكنايس و تل كرسيان في الريف الجنوبي الشرقي
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