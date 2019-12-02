النشرة: الجيش السوري يواصل عمليته العسكرية في ادلب

افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأن "​الجيش السوري​ يواصل العملية العسكرية في ادلب ويخوض ​اشتباكات​ عنيفة مع مسلحي تنظيم ​جبهة النصرة​ في بلدة سروج في ​ريف إدلب​ بالتزامن مع استهداف الطيران الحربي لمواقع المسلحين بعدد من الغارات الجوية في بلدتي ​سراقب​ و الغدفة وقرية تل كرسيان بالريف الشرقي".

كما استهدف الجيش السوري تجمعات المسلحين في بلدتي كفرسنحة و ​معرة النعمان​ وقرية الصرمان بالريف الجنوبي فيما استهدفت المدفعية السورية محاور تحرك المسلحين في قريتي الكنايس و تل كرسيان في الريف الجنوبي الشرقي