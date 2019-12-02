أعلن مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة الإيرانية، "مقتل نحو 56 شخصًا إثر إصابتهم بالإنفلونزا"، بعد تفشّي هذا المرض في بعض أنحاء البلاد، خلال الشهرين الماضيين.
من جهته، أكّد مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، علي رضا رئيسي، أنّ "موجة الإنفلونزا الجديدة المتفشية في البلاد الآن، أشدّ وأسرع من السنوات الماضية"، مفيدًا بـ"وفاة 19 شخصًا، إثر تفشّي هذا المرض خلال الأسبوع الماضي"، وأوضح أنّ "هذه الموجة ستنخفض خلال الأسبوعين للمقبلين".
ولفت إلى أنّ "محافظات كلستان، مازندران، كهكيلويه وبوير أحمد، کرمان ومدينة الأهواز، سجّلت أعلى معدّلات لتفشي فيروس الإنفلونزا في موجته الجديدة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة الإيرانية أعلنت وفاة 56 مواطنا اثر إصابتهم بالانفلونزا خلال الشهرين الماضيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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