تراجع عجز ميزان التجارة الخارجية بتركيا خلال الأشهر الـ11 الماضية بنسبة 51.8 بالمئة

أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان "تراجُع عجز التجارة الخارجية في ​تركيا​ خلال الأشهر الـ11 الماضية من 2019، بنسبة 51.84 بالمئة على أساس سنوي، إلى 25 مليارًا و162 مليون دولار"، مبيّنةً أنّ "​الصادرات​ التركية صعدت خلال شهر تشرين الثاني الماضي بنسبة 11.44 بالمئة إلى 16 مليارًا و214 مليون دولار، مشكّلةً رابع أعلى صادرات خلال العام الحالي".

وأوضحت في مؤتمر صحافي، أنّ "صادرات الأشهر الـ11 من العام الحالي ارتفعت بنسبة 1.77 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من 2018، إلى 165 مليارًا و67 مليون دولار. وبلغت نسبة الصادرات إلى الواردات خلال الأشهر الـ11 من العام الحالي 86.8 بالمئة، وعلى مستوى 12 شهرًا بلغ 86.9 بالمئة، في حين كان العام الماضي 75.6 بالمئة".