عراقجي: الاتفاق النووي اتفاق دولي مبني على معادلة "ربح- ربح"

أكّد نائب وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، في ندوة خاصة حول "اجراءات القوى الرئيسية في الشرق الأوسط وتأثيرها على الأمن الدولي" في العاصمة اليابانية طوكيو، أنّ "الاتفاق النووي ليس مجرّد اتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، بل اتفاق دولي سياسي مبني على معادلة "ربح- ربح"، وتمّ التوصّل إليه من خلال اتفاق دولي بنّاء".
ويُعقد المنتدى الأوّل للحوار العالمي في طوكيو، بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس معهد اليابان للشؤون الدولية، بحضور شخصيّات سياسيّة وعلميّة ورؤساء مراكز الدراسات في مختلف البلدان.
وكان قد وصل عراقجي إلى طوكيو اليوم الإثنين، بعد يومين من المشاورات مع المسؤولين الصينيّين حول موضوع الاتفاق النووي، لحضور الاجتماع الثامن والعشرين للجنة الاستشاريّة السياسّية لنائبي وزير الخارجية الإيراني والياباني.
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