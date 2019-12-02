الدفاع الروسية: إصابة 3 عسكريين بجروح طفيفة جراء انفجار عبوة ناسفة في حلب

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​، عن إصابة 3 عسكريين روس بجروح طفيفة لدى ​انفجار​ ​عبوة ناسفة​ قرب مدرعتهم أثناء سيرها في دورية ب​محافظة حلب​ السورية.

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